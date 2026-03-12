Фото: pixabay

В суд направили обвинительный акт в отношении медсестры, чья небрежность привела к гибели двухмесячного ребенка. Трагедия произошла в декабре 2022 года в одной из больниц области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время операции медсестра принесла в зал электрическую грелку для обогрева младенца. Она не проконтролировала ее температуру, поэтому девочка получила термические ожоги 45% тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных ожогов ребенок скончался.

Установлено, что грелка не была на учете в больнице и не предусмотрена медицинскими протоколами. Кроме того, этот прибор запрещено использовать для обогрева младенцев.

Медсестре инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УКУ).

Продолжается расследование действий других членов операционной бригады, которые могли и должны были предотвратить трагедию.

Напомним, ранее правоохранители завершили расследование и передали в суд дело в отношении двух акушерок-гинеколог полового отделения Острожской больницы в Ровенской области. Их обвиняют в халатности, которая привела к гибели новорожденной девочки.