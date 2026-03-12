Прокуратура раскрыла подробности обысков во Львовском городском совете

Иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуратура и СБУ рассказали детали обысков во Львовском городском совете из-за возможного фиктивного бронирования военнообязанных

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры и СБУ, передает RegioNews.

Следователи СБУ во Львовской области вместе с областной прокуратурой расследуют дело о препятствовании деятельности ВСУ.

В рамках производства 12 марта правоохранители провели санкционированные обыски в служебных помещениях одного из органов местного самоуправления и подчиненного коммунального предприятия.

По предварительным данным следствия, речь идет о возможном фиктивном трудоустройстве военнообязанных для последующего бронирования от прохождения службы.

Служба безопасности проверяет информацию о возможной противоправной деятельности некоторых львовских должностных лиц.

"Проверяется информация о возможной противоправной деятельности некоторых должностных лиц", – сообщили в пресс-службе УСБУ во Львовской области в комментарии "Украинской правде".

В спецслужбе подчеркнули, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением законодательства.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все события и круг причастных лиц. Обнародовать подробности обещают впоследствии.

Напомним, утром 12 марта правоохранители пришли с обысками в одно из управлений Львовского городского совета. Там заявили, что город будет полностью содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела.