Фото: ГПСУ

На пункте пропуска "Шегини" пограничники совместно с таможенниками разоблачили контрабанду электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Львовщины пытался скрытно ввезти товар из Польши. В ходе проверки микроавтобуса Volkswagen пограничники заметили изменения в конструкции салона.

После демонтажа панелей в специально оборудованных тайниках под потолком нашли 873 электронных сигарет.

Пограничникам 39-летний водитель объяснил, что забрал товар в Перемышле и должен был доставить его во Львовскую область.

Вейпы и автомобиль изъяли.

Напомним, ранее на Буковине пограничники остановили на границе с Румынией микроавтобус с "сюрпризом" – спрятанными в специально оборудованном месте сигаретами.