Почти 900 вейпов в потолке: во Львовской области задержали контрабанду в микроавтобусе
На пункте пропуска "Шегини" пограничники совместно с таможенниками разоблачили контрабанду электронных сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Житель Львовщины пытался скрытно ввезти товар из Польши. В ходе проверки микроавтобуса Volkswagen пограничники заметили изменения в конструкции салона.
После демонтажа панелей в специально оборудованных тайниках под потолком нашли 873 электронных сигарет.
Пограничникам 39-летний водитель объяснил, что забрал товар в Перемышле и должен был доставить его во Львовскую область.
Вейпы и автомобиль изъяли.
Напомним, ранее на Буковине пограничники остановили на границе с Румынией микроавтобус с "сюрпризом" – спрятанными в специально оборудованном месте сигаретами.
