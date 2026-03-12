АЗС в Ивано-Франковске. Фото: "Настоящее"

В Запорожье, как и по всей Украине, выросли цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. В начале прошлой недели жители прифронтового города массово заправляли авто "про запас", но уже на этой неделе ажиотаж значительно спал

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

"За последние дни у нас на две гривны снизилась цена. Сейчас такой активности покупателей нет. Будет ли еще повышение, будет зависеть от мирового рынка", – говорит сотрудница АЗС Юлия.

Многие водители вынуждены заправляться по новым тарифам. Илья, часто пользующийся авто для работы, говорит: "Цена неприятная, но что делать? Нужно передвигаться, работать… Беру по 10 литров в неделю".

Илья. Фото: "Настоящее"

Чек Ильи. Фото: "Настоящее"

На частных заправках бензин и дизель сейчас стоят на 2-3 гривны дороже, сжиженный газ примерно на 5 грн больше.

Сергей, также запорожец, отмечает: "Цены никому не нравятся, но я пользуюсь топливной картой от фирмы – это облегчает ситуацию". Водитель Светлана добавляет: "Дорого, но паники не было, запасов не делали. Мы никак не можем повлиять на цены".

Некоторые жители уже воспринимают удорожание как норму. Виктор отмечает: "Цены нормальные, и дальше будут расти, как все остальное в стране".

На фоне подорожания горючего междугородние частные перевозчики уже подняли тарифы на 20-30%. К примеру, билет из Запорожья в Киев у некоторых перевозчиков вырос с 1000 до 1200 грн.

Городской транспорт пока не повышал цены: в КП "Запорожэлектротранс" говорят, что решения еще нет.

Эксперт рынка горючего Сергей Куюн прогнозирует дальнейший рост цен на дизель: "На выходных начало заходить топливо по 70 грн/л, в оптовой сети – 82 грн/л, на станциях – максимум 73 грн/л. К концу недели цена может достичь 80 грн за литр. В Европе уже наблюдается дефицит дизельного горючего".

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.