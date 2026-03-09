12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
UA | RU
UA | RU
09 марта 2026, 13:15

Во Львове женщина придумала редкое заболевание для выплат

09 марта 2026, 13:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львове судили женщину, незаконно получавшую государственные выплаты. Для этого она использовала поддельные медицинские справки о якобы редком заболевании своего малолетнего сына.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина подделала медицинские справки о якобы редком заболевании своего малолетнего сына. Впоследствии она получала компенсацию по программе "Муниципальная няня", а также помощь для лиц, ухаживающих за больным ребенком. В течение почти двух лет ей выплатили более 230 тысяч гривен бюджетных средств:

  • 43 065 грн компенсации по программе "муниципальная няня" (август 2024 – январь 2025 года);
  • 62 024,60 грн пособия по уходу за больным ребенком (апрель 2024 - апрель 2025 года).

Женщина раскаялась, также частично возместила ущерб (возвратила 7 тысяч гривен). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытанием на год.

Напомним, в Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками. Суд назначил ему наказание.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подделка выплаты суд Львовская область
На Львовщине судили мужчину, который пытался выехать из Украины с болгарским паспортом
09 марта 2026, 11:32
В Днепропетровской области женщина подала в суд на магазин через одну нить на костюме: на чью сторону стал суд
06 марта 2026, 16:55
Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты
06 марта 2026, 10:47
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Харьковской области судили оккупанта, который пытал украинских полицейских
09 марта 2026, 15:30
Миндич подал в суд на нардепа Железняка
09 марта 2026, 15:19
YouTube удалил расследование о деятельности Андрея Ермака после увольнения с ОП
09 марта 2026, 15:05
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
09 марта 2026, 14:35
Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах
09 марта 2026, 14:18
На Днепропетровщине насильник связал мужа и изнасиловал его жену
09 марта 2026, 13:55
Обещали "отмазать" сына от ТЦК: в Тернополе женщина перечислила мошенникам 300 тыс. грн
09 марта 2026, 13:49
Раздача подарков в школах: прокуратура и полиция проверяют депутата Полтавского горсовета
09 марта 2026, 13:42
Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: в Украине задержали восьмерых дельцов
09 марта 2026, 13:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »