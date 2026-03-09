Во Львове женщина придумала редкое заболевание для выплат

Иллюстративное фото

Во Львове судили женщину, незаконно получавшую государственные выплаты. Для этого она использовала поддельные медицинские справки о якобы редком заболевании своего малолетнего сына.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина подделала медицинские справки о якобы редком заболевании своего малолетнего сына. Впоследствии она получала компенсацию по программе "Муниципальная няня", а также помощь для лиц, ухаживающих за больным ребенком. В течение почти двух лет ей выплатили более 230 тысяч гривен бюджетных средств:

43 065 грн компенсации по программе "муниципальная няня" (август 2024 – январь 2025 года);

62 024,60 грн пособия по уходу за больным ребенком (апрель 2024 - апрель 2025 года).

Женщина раскаялась, также частично возместила ущерб (возвратила 7 тысяч гривен). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытанием на год.

