На Закарпатье подполковник переплатил почти миллион за топливо для армии

На Закарпатье работники ДБР разоблачили подполковника – начальника отдела обеспечения одного из областных ТЦК и СП. Его подозревают в служебной халатности при закупке бензина, дизельного топлива и сжиженного газа

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо согласовало заключение трех контрактов в марте 2022 года на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, включив в стоимость НДС в размере 20%.

В период военного положения операции по поставке топлива для военных должны были облагаться налогом по нулевой ставке НДС. Из-за отсутствия должного контроля более 5,1 млн грн перечислили поставщику, из которых более 866 тыс. грн составлял НДС, не подлежащий уплате.

Государству нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение к службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

