ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя

Фото: Генштаб ЗСУ

11-го и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам противника. В Генштабе рассказали, какие объекты кафиров были поражены

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные в ночь на 12 марта поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок (временно оккупирована территория Луганской области), а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки (ТОП Запорожской области).

Кроме того, Вооруженные Силы Украины поразили состав материально-технических средств и боеприпасов в районе Дубовского (ТОТ Луганской области), а также ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ТОТ Запорожской области). В частности, был поражен эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Довжанска (ТОТ Луганской области).

Также украинские военные поразили радиолокационную станцию из зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (ТОТ АР Крым).

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.