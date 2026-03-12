Фото: ГПСУ

Камеры пограничников Мукачевского отряда зафиксировали диких животных возле границы. Спецприборы дистанционного слежения почти ежедневно фиксируют перемещение зверей в лесных массивах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За прошедшие сутки в объектив наряда "Богдан" попали медведь и две рыси, которые проходили по заснеженному лесу. Рыси появились перед камерой с разницей в одну минуту.

Несколько ранее пограничники отдела "Тячев" сняли лисенков и дикого кабана, которые беззаботно путешествовали по приграничью.

Пограничники напоминают, что встреча с дикими животными в лесу может оказаться опасной. Туристам советуют выбирать только официальные маршруты и заботиться о безопасности во время горных прогулок.

