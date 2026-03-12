12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 12:36

На Закарпатье в фотоловушки пограничников попали медведи, рыси и кабаны

12 марта 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Камеры пограничников Мукачевского отряда зафиксировали диких животных возле границы. Спецприборы дистанционного слежения почти ежедневно фиксируют перемещение зверей в лесных массивах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За прошедшие сутки в объектив наряда "Богдан" попали медведь и две рыси, которые проходили по заснеженному лесу. Рыси появились перед камерой с разницей в одну минуту.

Несколько ранее пограничники отдела "Тячев" сняли лисенков и дикого кабана, которые беззаботно путешествовали по приграничью.

Пограничники напоминают, что встреча с дикими животными в лесу может оказаться опасной. Туристам советуют выбирать только официальные маршруты и заботиться о безопасности во время горных прогулок.

Напомним, 8 марта в Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку. Спасатели вытащили из воды мужчину и животное.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье пограничники фотоловушка животные
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев
12 марта 2026, 14:35
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью
12 марта 2026, 14:06
Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто
12 марта 2026, 13:53
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
Прокуратура раскрыла подробности обысков во Львовском городском совете
12 марта 2026, 13:27
На Закарпатье подполковник переплатил почти миллион за топливо для армии
12 марта 2026, 12:58
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
12 марта 2026, 12:50
СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ
12 марта 2026, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »