В Кировоградской области разоблачили судью, который взял взятку за закрытие дела

Фото: НАБУ

Антикоррупционные органы вместе с полицией разоблачили судью с Кировоградщины и его сообщника на получении взятки

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в декабре 2025 года на рассмотрение судьи поступил протокол об административном правонарушении – управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Чтобы избежать ответственности, водитель обратился к заместителю председателя объединенной территориальной общины, который имел дружеские отношения с судьей. Чиновник предложил решить вопросы за деньги и выступить посредником в передаче средств.

По указанию судьи водитель дал объяснения, которые должны создать видимость отсутствия состава правонарушения – якобы полицейские остановили его не из-за опьянения, а за выключенный ближний свет фар. В результате судья вынес постановление о закрытии производства.

После принятия решения пособник получил оговоренную взятку, часть которой передал судье, а остаток оставил себе.

