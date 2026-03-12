12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 12:13

В Кировоградской области разоблачили судью, который взял взятку за закрытие дела

12 марта 2026, 12:13
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

Антикоррупционные органы вместе с полицией разоблачили судью с Кировоградщины и его сообщника на получении взятки

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в декабре 2025 года на рассмотрение судьи поступил протокол об административном правонарушении – управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Чтобы избежать ответственности, водитель обратился к заместителю председателя объединенной территориальной общины, который имел дружеские отношения с судьей. Чиновник предложил решить вопросы за деньги и выступить посредником в передаче средств.

По указанию судьи водитель дал объяснения, которые должны создать видимость отсутствия состава правонарушения – якобы полицейские остановили его не из-за опьянения, а за выключенный ближний свет фар. В результате судья вынес постановление о закрытии производства.

После принятия решения пособник получил оговоренную взятку, часть которой передал судье, а остаток оставил себе.

Напомним, на Закарпатье судью районного суда задержали за получение взятки в 1300 долларов. По данным следствия, подозреваемый должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы "Дуб".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка НАБУ САП судья Кировоградская область антикоррупционные органы
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
Скандал с фортификациями: НАБУ получило доступ к счетам Пронина и его заместителя
11 марта 2026, 13:36
Спецоперация НАБУ в Ужгороде: у границы задержали зернотрейдера Дмитрия Коваленко
11 марта 2026, 12:31
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев
12 марта 2026, 14:35
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью
12 марта 2026, 14:06
Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто
12 марта 2026, 13:53
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
Прокуратура раскрыла подробности обысков во Львовском городском совете
12 марта 2026, 13:27
На Закарпатье подполковник переплатил почти миллион за топливо для армии
12 марта 2026, 12:58
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
12 марта 2026, 12:50
СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ
12 марта 2026, 12:45
На Закарпатье в фотоловушки пограничников попали медведи, рыси и кабаны
12 марта 2026, 12:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »