СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ

Скриншот с видео

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России

Об этом "Укринформ" сообщил источник в СБУ, передает RegioNews.

По данным ведомства, после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ, где расположены нефтебаза и терминал.

Российские власти подтвердили атаку и привлекли к тушению 26 единиц техники.

По словам источника в СБУ, удар по Тихорецкому нефтяному хабу, поставляющему нефтепродукты в порт Новороссийск, существенно усложнил логистику России и ослабил ее экономические и военные возможности.

Ранее в марте спецоперации СБУ уже отрабатывали по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

Напомним, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных поражений по военным объектам российского агрессора. В частности, ударные БпЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.