12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 12:45

СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ

12 марта 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России

Об этом "Укринформ" сообщил источник в СБУ, передает RegioNews.

По данным ведомства, после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ, где расположены нефтебаза и терминал.

Российские власти подтвердили атаку и привлекли к тушению 26 единиц техники.

По словам источника в СБУ, удар по Тихорецкому нефтяному хабу, поставляющему нефтепродукты в порт Новороссийск, существенно усложнил логистику России и ослабил ее экономические и военные возможности.

Ранее в марте спецоперации СБУ уже отрабатывали по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

Напомним, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных поражений по военным объектам российского агрессора. В частности, ударные БпЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ СБУ атака нефтебаза Тихорецк
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев
12 марта 2026, 14:35
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью
12 марта 2026, 14:06
Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто
12 марта 2026, 13:53
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
Прокуратура раскрыла подробности обысков во Львовском городском совете
12 марта 2026, 13:27
На Закарпатье подполковник переплатил почти миллион за топливо для армии
12 марта 2026, 12:58
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
12 марта 2026, 12:50
На Закарпатье в фотоловушки пограничников попали медведи, рыси и кабаны
12 марта 2026, 12:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »