СБУ поразила ключевую нефтебазу "Тихорецк" на юге РФ
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России
Об этом "Укринформ" сообщил источник в СБУ, передает RegioNews.
По данным ведомства, после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ, где расположены нефтебаза и терминал.
Российские власти подтвердили атаку и привлекли к тушению 26 единиц техники.
По словам источника в СБУ, удар по Тихорецкому нефтяному хабу, поставляющему нефтепродукты в порт Новороссийск, существенно усложнил логистику России и ослабил ее экономические и военные возможности.
Ранее в марте спецоперации СБУ уже отрабатывали по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.
Напомним, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных поражений по военным объектам российского агрессора. В частности, ударные БпЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.