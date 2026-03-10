В Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров: где больше всего

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на начало марта украинцы уже задекларировали 32,4 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

"Более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы более 1 млн грн. В общей сложности миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд грн доходов и определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств", – говорится в сообщении.

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:

- Киева – 6,6 млрд грн,

- Львовской области – 3,0 млрд грн,

- Днепропетровской области – 2,9 млрд грн,

– Киевской области – 2,8 млрд грн.

Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевщины – к уплате он определил более 15,6 млн. грн НДФЛ и военного сбора.

Напомним, в Украине в марте пройдет индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение более чем на 12%.