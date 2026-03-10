Фото: из открытых источников

В Днепропетровской области было рассмотрено дело свидетеля Иеговы, который уклонялся от военной службы. Однако в результате суд его оправдал. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Согласно обвинительному акту, мужчина без уважительных причин 17 февраля 2025 года не явился в сборный пункт по боевой повестке. 4 марта ему снова пытались вручить повестку, но он отказался от нее. Известно, что мужчина работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в копровом цехе ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

На суде он не признал вину. По словам мужчины, он с детства является свидетелем Иеговы. Поэтому, по его мнению, он не может брать в руки оружие, но уверяет, что хотел быть полезным государству. По его словам, он сам ходил в ТЦК и просил об альтернативной военной службе, но ему отказывали.

Представители ТЦК отметили, что в условиях войны альтернативной военной службе нет. Однако есть служба в тыловых частях, есть много военных специальностей, где даже не предусматривается закрепление за военным оружием, в частности, бухгалтер, экономист, парикмахер и т.д. Вроде бы это ему предлагали, но он не согласился.

Адвокат в судебном заседании обратила внимание на нарушение работниками РТЦК и СП порядка вручения боевых повесток. Так, боевую повестку с явкой на 10:30 17.02.2025 обвиняемому вручили после истечения такого срока, а именно после 11 час. 34 мин. 17 февраля. Повторно 4 марта 2025-го боевую повестку с явкой на 14 часов пытались вручить в тот же день в 15:37. Следовательно, срок действия повесток истек до их вручения.

Суд проанализировал материалы дела. Повестка, обладающая обязательным характером и определенным четко определенным сроком действия, после истечения такого срока становится недействительной и не может влечь за собой юридических последствий.

Суд решил, что прокурор не доказал, что обвиняемый действительно был надлежаще оповещен о призыве на военную службу. В результате мужчину оправдали.

Напомним, в Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации. Стоила такая услуга в 10 тысяч долларов США.