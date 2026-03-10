17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
15:40  10 марта
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 17:50

На Днепропетровщине оправдали свидетеля Иеговы, который игнорировал мобилизацию

10 марта 2026, 17:50
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области было рассмотрено дело свидетеля Иеговы, который уклонялся от военной службы. Однако в результате суд его оправдал. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Согласно обвинительному акту, мужчина без уважительных причин 17 февраля 2025 года не явился в сборный пункт по боевой повестке. 4 марта ему снова пытались вручить повестку, но он отказался от нее. Известно, что мужчина работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в копровом цехе ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

На суде он не признал вину. По словам мужчины, он с детства является свидетелем Иеговы. Поэтому, по его мнению, он не может брать в руки оружие, но уверяет, что хотел быть полезным государству. По его словам, он сам ходил в ТЦК и просил об альтернативной военной службе, но ему отказывали.

Представители ТЦК отметили, что в условиях войны альтернативной военной службе нет. Однако есть служба в тыловых частях, есть много военных специальностей, где даже не предусматривается закрепление за военным оружием, в частности, бухгалтер, экономист, парикмахер и т.д. Вроде бы это ему предлагали, но он не согласился.

Адвокат в судебном заседании обратила внимание на нарушение работниками РТЦК и СП порядка вручения боевых повесток. Так, боевую повестку с явкой на 10:30 17.02.2025 обвиняемому вручили после истечения такого срока, а именно после 11 час. 34 мин. 17 февраля. Повторно 4 марта 2025-го боевую повестку с явкой на 14 часов пытались вручить в тот же день в 15:37. Следовательно, срок действия повесток истек до их вручения.

Суд проанализировал материалы дела. Повестка, обладающая обязательным характером и определенным четко определенным сроком действия, после истечения такого срока становится недействительной и не может влечь за собой юридических последствий.

Суд решил, что прокурор не доказал, что обвиняемый действительно был надлежаще оповещен о призыве на военную службу. В результате мужчину оправдали.

Напомним, в Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации. Стоила такая услуга в 10 тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мобилизация ТЦК Днепропетровская область
Учила уклонистов, как вести себя на ВЛК: в Днепре бывшая военная выдавала фальшивые справки
10 марта 2026, 12:35
В Одессе ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживает за матерью: что решил суд
09 марта 2026, 20:55
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
09 марта 2026, 20:43
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В сети показали, как украинский дрон уничтожает вражескую технику в Донецкой области
10 марта 2026, 17:46
На Закарпатье "скорая" сбила 6-летнего мальчика на пешеходном переходе
10 марта 2026, 17:43
Во Львовской области насмерть сбили женщину
10 марта 2026, 17:35
В Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию
10 марта 2026, 17:32
Война США и Израиля против Ирана может привести ко многим рискам для Украины
10 марта 2026, 17:30
Украинские БпЛА поразили склады ГСМ, станцию РЭБ и артиллерию врага
10 марта 2026, 17:27
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
10 марта 2026, 17:09
В Одесской области иностранцы продавали фальшивые $100 за $30 настоящих
10 марта 2026, 16:55
В Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров: где больше всего
10 марта 2026, 16:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Все блоги »