В Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.

"Чтобы быть незаметным для пограничников, он выбрал темное время суток, да еще и в туман. До реки, по которой проходит государственная граница, она добралась своим автомобилем с выключенными фарами", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Ему грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить пограничника , пытавшегося переправить мужчину в Молдову. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.