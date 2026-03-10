В Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию
Военнослужащие Измаильского отряда задержали на берегу реки Дунай 31-летнего местного жителя, пытавшегося вплавь добраться до румынского берега
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.
"Чтобы быть незаметным для пограничников, он выбрал темное время суток, да еще и в туман. До реки, по которой проходит государственная граница, она добралась своим автомобилем с выключенными фарами", – говорится в сообщении.
Мужчину задержали. Ему грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.
Как сообщалось, в Одесской области будут судить пограничника , пытавшегося переправить мужчину в Молдову. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.
