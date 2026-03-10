Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград

Фото: Спорт 24

Во вторник, 10 марта, Верховная Рада рассмотрела вопрос о лишении украинского легкоатлета Сергея Бубки государственных наград и почетных званий

Об этом сообщает RegioNews.

За лишение Бубки наград и званий проголосовали 112 народных депутатов.

Против высказались 5 парламентариев, еще 7 воздержались, а 154 депутата не участвовали в голосовании.

Как известно, инициатива о лишении члена Международного олимпийского комитета от Украины государственных наград появилась после электронной петиции, которую подал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. В обращении он предложил ввести санкции против Бубки, в частности, лишить его звания "Герой Украины".

Автор петиции объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, Сергей Бубка недостаточно активно защищал интересы украинских спортсменов во время войны.

Также в документе упоминалось о случаях демонстрации пророссийской символики на международных соревнованиях, что, по словам инициатора, противоречит общественным ожиданиям и позициям Украины в условиях полномасштабной войны.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выплаты государственных стипендий для ряда известных спортсменов. Среди них легкоатлет Сергей Бубка и пловчина Яна Клочкова.