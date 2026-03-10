Во Львовской области насмерть сбили женщину

Фото: из открытых источников

Авария произошла 9 марта, около 19:30, на автодороге "Стрый-Тернополь" в селе Добряны Стрыйского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

31-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf наехала на пенсионерку. Личность женщины в возрасте 70-80 лет еще устанавливают. От полученных травм она скончалась на месте.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого" - сообщили в полиции.

Напомним, в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.