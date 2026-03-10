В Одесской области иностранцы продавали фальшивые $100 за $30 настоящих
Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении двум иностранцам, организовавшим сбыт поддельных долларов США
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, мужчины наладили на территории области продажу поддельных банкнот номиналом в $100. Фальшивые купюры предлагали за $30 настоящих за одну, планируя сбыт на сумму около $20 тыс.
Правоохранители задокументировали продажу $9400 фальшивых долларов.
Экспертиза установила, что изъятые банкноты не отвечают оригиналу по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне походили на настоящие.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым содержание под стражей как меру пресечения.
Напомним, в Киевской области житель Черкасской области наладил канал сбыта поддельной иностранной и национальной валюты. Правоохранители задокументировали факты сбыта фальшивых купюр: 500 гривен, 50 и 100 долларов.