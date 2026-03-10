В Одесской области иностранцы продавали фальшивые $100 за $30 настоящих

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчины наладили на территории области продажу поддельных банкнот номиналом в $100. Фальшивые купюры предлагали за $30 настоящих за одну, планируя сбыт на сумму около $20 тыс.

Правоохранители задокументировали продажу $9400 фальшивых долларов.

Экспертиза установила, что изъятые банкноты не отвечают оригиналу по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне походили на настоящие.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым содержание под стражей как меру пресечения.

Напомним, в Киевской области житель Черкасской области наладил канал сбыта поддельной иностранной и национальной валюты. Правоохранители задокументировали факты сбыта фальшивых купюр: 500 гривен, 50 и 100 долларов.