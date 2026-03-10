17:09  10 марта
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
10 марта 2026, 17:30

Война США и Израиля против Ирана может привести ко многим рискам для Украины

10 марта 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Война с Ираном продемонстрировала истину, которую всегда понимают уже после того, как начинается борьба: военные действия – всегда практика, а не теория
Война с Ираном продемонстрировала истину, которую всегда понимают уже после того, как начинается борьба: военные действия – всегда практика, а не теория
фото: tsn.ua
Соединенные Штаты разработали план воздушной атаки и уничтожение военного потенциала Исламской Республики, но в первые дни войны потратили миллионы долларов на борьбу с иранскими "шахедами" – теми же шахедами, с которыми украинцы "познакомились" в первые месяцы войны России против Украины и продолжают терроризировать нашу страну.

И, кстати, тогда, в 2022 году, я писал, что иранцы снабжают беспилотников россиянам не просто так и даже не ради денег. Украина оказалась для Ирана настоящим полигоном для отработки грядущих войн на Ближнем Востоке. Иранцы помогали своему союзнику в Кремле – и в то же время учились сами.

И вот эти новые войны начались – и оказалось, что противники Ирана к ним не смогли подготовиться и попали не только в безопасную, но и в финансовую ловушку. Само обращение к Украине с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками – неплохое доказательство тому.

Четыре года русско-украинской войны – важный опыт для обеих армий. И можно сказать, что сегодня современную войну отрабатывают и в Москве и в Киеве. Только вот Россия играет другую команду. Она помогает Ирану и Северной Корее, проводит совместные военные учения с Китаем и заинтересована в дестабилизации Европы. Россияне будут помогать иранцам избивать по американским целям, а не объяснять американским военным, как защититься от вражеских атак.

Так что у цивилизованного мира на сегодняшний день есть только опыт украинской армии – и это бесценный опыт. Ибо украинская армия эти четыре года не просто училась современной войне и создавала современную войну. Она еще и отрабатывала опыт противостояния меньшего противника большему – то есть, именно украинцы могут понять тактику действий Ирана. И именно украинцы могут объяснить, как от Ирана защищаться и как заставить его режим отказаться от агрессивных действий по отношению к соседям – действиям, которые уже сейчас дестабилизируют мировую экономику и могут быстро привести к непредвиденному коллапсу.

Так, война США и Израиля против Ирана может привести ко многим рискам для Украины. Это и рост цен на нефть, что может дать Путину возможность пополнить российский бюджет новыми нефтедолларами. И возможный дефицит противоракет – если сбивать ракетами с Patriot дроны, этот дефицит будет ощутим уже в ближайшие недели. И не забывайте, сколько стран сейчас будут "охотиться" за противоракетами.

Но вместе с тем становится очевидной необходимость совместных действий по противостоянию авторитарным режимам. Можно, конечно, не замечать подлинных намерений России – но это все равно что не замечать слона в комнате. Рано или поздно, администрации президента Трампа придется просто согласиться с простым выводом: без украинского опыта невозможно добиться безопасности американских военных объектов на Ближнем Востоке (и не только) и вообще осознать логику современной войны.

А это означает необходимость помочь Украине отбиться от российской агрессии, а не питать опасные иллюзии относительно понимания с Путиным.

