На Закарпатье "скорая" сбила 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: Национальная полиция

Сегодня в селе Квасы Раховского района автомобиль экстренной медицинской помощи наехал на ребенка. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 13:46

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель "скорой" перевозил роженицу. При движении по улице Центральной группа детей пересекала проезжую часть на пешеходном переходе. В этот момент водитель допустил наезд на одного из них – 6-летнего местного жителя.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение. Беременную женщину доставили в медучреждение на другом автомобиле скорой помощи.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, в частности, были ли включены проблесковые маячки и звуковой сигнал на спецтранспорте.

Рассматривается вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются следственные действия.

