В сети показали, как украинский дрон уничтожает вражескую технику в Донецкой области
Оккупанты жалуются на дроновую атаку на Донецком направлении
Как передает RegioNews, об этом сообщил волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По его словам, на днях "неизвестные дроны, на которые дона тили украинцы", отработали по российскому транспорту возле Донецка на глубину более 50 км.
"Очень важно развивать системную работу против враждебной логистики на оперативную глубину. С четким разграничением кто и по каким именно целям работает. Работа должна производиться эшелонированно, и это даст ослабление давления на фронте и в целом снижение наступательных способностей противника", – написал Стерненко.
Напомним, на днях украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области. Потери окупантов уточняются.
