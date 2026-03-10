На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета

фото: dumskaya.net

В Карпатах обнаружили тело доцента Одесского национального технологического университета Алексея Ходакова. Это произошло недалеко от села Брустуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Отмечается, что мужчина приехал в Закарпатскую область 13 февраля, а на следующий день отправился в поход. В последний раз он выходил на связь 17 февраля.

Тело Алексея случайно обнаружил турист, после чего спасатели спустили погибшего вниз.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Алексей Ходаков являлся доцентом Одесского национального технологического университета (бывшая Пищевая академия). Коллеги и студенты вспоминают о нем с огромной теплотой. Его пристрастием и делом всей жизни было виноделие: он не просто излагал теорию, но и воспитал целую плеяду классных технологов.

Как сообщалось, в августе 2025 года в Карпатах был обнаружен человеческий скелет. Никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было.