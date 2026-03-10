Украинские БпЛА поразили склады ГСМ, станцию РЭБ и артиллерию врага

Иллюстративное фото: Генштаб

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии точечных поражений по военным объектам российского агрессора

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что ударные БпЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Поражен пункт управления ударными БПЛА противника недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и артиллерийскую пушку возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные нанесли огневой поражение по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (ТОТ Запорожской области), Селидового (ТОТ Донецкой области) и Покровска.

"Силы обороны Украины продолжают системные меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", – отметили в Генштабе.

Напомним, недавно украинские пограничники показали эпическую ликвидацию российского "Шахеда". Где именно сбили вражеский дрон, военные не уточнили.

Ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.