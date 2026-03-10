13:29  10 марта
10 марта 2026, 15:40

Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"

10 марта 2026, 15:40
Фото: из открытых источников
Украинские пограничники продолжают уничтожать технику противника. На этот раз военные показали, как они уничтожили русскую "птичку"

Такое видео опубликовала Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские пограничники опубликовали видео, на котором можно увидеть сбивание вражеского дрона. Где именно сбили этот "Шахед", военные не уточнили. В кадре можно увидеть, как украинские защитники попадают в российский дрон, после чего он пылает и падает на землю.

Следует напомнить, что за 2025 год российская армия нанесла 624 ракетно-авиационных удара, из которых 52 были массированными. При этом украинские военные уничтожили и обезвредили 27 367 "Шахедов" и "Гераней", 916 крылатых ракет, 164 баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также 207 управляемых авиабомб.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

