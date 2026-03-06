18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
06 марта 2026, 21:15

РФ предоставляет Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке

06 марта 2026, 21:15
В американских медиа появилась сенсационная информация, что российские агрессоры предоставляют Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке, что признаком того, что противник США прямо сейчас участвует в войне против США
иллюстративное фото: из открытых источников
Речь идет о том, что с начала войны российские официальные структуры передали Ирану местоположение военных США, включая военные корабли и самолеты.

Если в Белом доме это не вызовет адекватной реакции, то тогда решительность Президента США Дональда Трампа будет поставлена американскими избирателями под сомнение накануне промежуточных выборов в ноябре этого года.

Следует реагировать асимметрично: на украинско-российском направлении. И наконец начать Дональду Трампу и Администрации давить на Кремль, а не эти заявления г-на Стива Виткоффа, что все идет по плану и переговоры продолжаются по-прежнему.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
