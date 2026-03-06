РФ предоставляет Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке
В американских медиа появилась сенсационная информация, что российские агрессоры предоставляют Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке, что признаком того, что противник США прямо сейчас участвует в войне против США
Речь идет о том, что с начала войны российские официальные структуры передали Ирану местоположение военных США, включая военные корабли и самолеты.
Если в Белом доме это не вызовет адекватной реакции, то тогда решительность Президента США Дональда Трампа будет поставлена американскими избирателями под сомнение накануне промежуточных выборов в ноябре этого года.
Следует реагировать асимметрично: на украинско-российском направлении. И наконец начать Дональду Трампу и Администрации давить на Кремль, а не эти заявления г-на Стива Виткоффа, что все идет по плану и переговоры продолжаются по-прежнему.
