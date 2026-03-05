12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 13:57

Миллионные махинации с кабелями Укрзализныци: нардеп Бондарь предстанет перед судом

05 марта 2026, 13:57
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Антикоррупционные органы не называют имени народного избранника, но по данным RegioNews, речь идет о Викторе Бондаре.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками-предпринимателями разработали схему поставки продукции Укрзализныци по завышенным ценам. Они действовали в сговоре с членами другой организованной группы, в состав которой входили должностные лица УЗ и внештатный советник руководителя Офиса Президента, а также первый заместитель руководителя департамента СБУ. Эта группа фактически исполняла роль "бэк-офиса" и могла за определенный процент обеспечить победу подконтрольных компаний в тендерах.

В течении 2021-2022 годов в тендерах на поставку кабельно-проводниковой продукции победили "нужные" компании, которые при содействии должностных лиц согласовывали свои действия и завышали стоимость продукции. В результате этого Укрзализныця заключила договоры по ценам выше рыночных и понесла убытки более чем на 140 млн грн, часть которых участники схемы легализовали по собственному усмотрению.

Сделку разоблачили в марте 2024 года. Трем участникам суд уже вынес приговор в рамках соглашения о признании виновности:

  • Укрзализныци возместили 71 млн грн убытков,
  • 95 млн грн уплачено в государственный бюджет в виде штрафов,
  • 25 млн грн – на нужды Сил обороны Украины.

В отдельном эпизоде по поводу закупки трансформаторов десяти лицам сообщено о подозрении в хищении почти 100 млн грн.

Лидер "бэк-офиса" Укрзализныци также подозревается в отмывании средств, полученных от сделок.

Напомним, в январе 2025 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепа по делу о закупке кабелей для Укрзализныци. "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила , что речь идет о нардепе-мажоритарщике из Хмельнитчины Викторе Бондаре.

В феврале 2026 г. Высший антикоррупционный суд принял решение отправить Виктора Бондаря под стражу. Ранее у депутата была возможность оплатить залог, однако он это не сделал

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Украина НАБУ Укрзализныця САП нардеп коррупционная схема Виктор Бондарь
$200-500 за авто: нардеп раскрыл детали схемы на Волынской таможне
05 марта 2026, 12:21
На Николаевщине будут судить директора лесхоза, который вместо возобновления леса засеял земли пшеницей
05 марта 2026, 12:16
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
05 марта 2026, 08:22
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
05 марта 2026, 15:26
Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ
05 марта 2026, 14:57
Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ
05 марта 2026, 14:54
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн
05 марта 2026, 14:44
Труханов и Венецианский остров в центре скандала: директора КП "Плесо" будут судить
05 марта 2026, 14:41
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"
05 марта 2026, 14:27
Лодка, весла и $4000: на Закарпатье задержали организатора переправы через Тису
05 марта 2026, 14:13
В Житомире женщина во время ссоры решила сжечь куму
05 марта 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »