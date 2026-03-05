Миллионные махинации с кабелями Укрзализныци: нардеп Бондарь предстанет перед судом

Фото: из открытых источников

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Антикоррупционные органы не называют имени народного избранника, но по данным RegioNews, речь идет о Викторе Бондаре.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками-предпринимателями разработали схему поставки продукции Укрзализныци по завышенным ценам. Они действовали в сговоре с членами другой организованной группы, в состав которой входили должностные лица УЗ и внештатный советник руководителя Офиса Президента, а также первый заместитель руководителя департамента СБУ. Эта группа фактически исполняла роль "бэк-офиса" и могла за определенный процент обеспечить победу подконтрольных компаний в тендерах.

В течении 2021-2022 годов в тендерах на поставку кабельно-проводниковой продукции победили "нужные" компании, которые при содействии должностных лиц согласовывали свои действия и завышали стоимость продукции. В результате этого Укрзализныця заключила договоры по ценам выше рыночных и понесла убытки более чем на 140 млн грн, часть которых участники схемы легализовали по собственному усмотрению.

Сделку разоблачили в марте 2024 года. Трем участникам суд уже вынес приговор в рамках соглашения о признании виновности:

Укрзализныци возместили 71 млн грн убытков,

95 млн грн уплачено в государственный бюджет в виде штрафов,

25 млн грн – на нужды Сил обороны Украины.

В отдельном эпизоде по поводу закупки трансформаторов десяти лицам сообщено о подозрении в хищении почти 100 млн грн.

Лидер "бэк-офиса" Укрзализныци также подозревается в отмывании средств, полученных от сделок.

Напомним, в январе 2025 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепа по делу о закупке кабелей для Укрзализныци. "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила , что речь идет о нардепе-мажоритарщике из Хмельнитчины Викторе Бондаре.

В феврале 2026 г. Высший антикоррупционный суд принял решение отправить Виктора Бондаря под стражу. Ранее у депутата была возможность оплатить залог, однако он это не сделал