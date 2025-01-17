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17 января 2025, 16:42

Нардепа из Хмельнитчины подозревают в масштабных хищениях в Укрзализныце

17 января 2025, 16:42
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фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату в разработке схемы, по которой Укрзализныце поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

"Подозреваемый и его сообщник, предприниматель, разработали схему, которая предусматривала поставки продукции АО "Укрзализныця" по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Для этого, как рассказали в НАБУ, организаторы схемы вступили в сговор с членами организованной группы, которая являлась своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

По данным ведомства, в течение 2021-2022 гг. Укрзализныця заключила договоры с подконтрольными предпринимателю компаниями, осуществившими поставки продукции по ценам выше рыночных. В результате реализации схемы Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн.

НАБУ не называет имя нардепа. Однако "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о нардепе-мажоритарщике из Хмельнитчины Викторе Бондаре. Он является сопредседателем депутатской группы "За будущее", членом Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании действующей народной депутате Ирине Кормышкиной.

Укрзализныця хищение депутат закупки За будущее коррупционер
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