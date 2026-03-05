$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо за денежное вознаграждение помогло незаконно ввезти в Украину ювелирные изделия премиумкласса, избежав таможенного контроля.

Речь идет об украшениях известных брендов Cartier, Van Cleef и Hermès, перевозимых из Польши. Чтобы избежать декларирования товара и уплаты таможенных платежей, инспектор сознательно не провел осмотр автомобиля, в котором находились драгоценности.

За свои "услуги" он должен получить 4% от стоимости товара. В общей сложности сумма неправомерной выгоды составила 15 тысяч долларов, которые передавались по частям.

10 октября 2025 года правоохранители задержали мужчину после получения последней части взятки – 10 тысяч долларов. Во время обысков также изъяли эти средства и еще 1600 долларов, переданные ранее.

Бывшему инспектору инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

