Фото: ЦПК

Высший антикоррупционный суд принял решение отправить Виктора Бондаря под стражу. Раньше у депутата была возможность оплатить залог, однако он этого не сделал.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Депутата Виктора Бондаря, которого называют одним из организаторов завладения 140 миллионов гривен при закупке кабелей Укрзализныцей, взяли под стражу. Такое решение Высший антикоррупционный суд принял, потому что депутат не внес залог 100 миллионов гривен.

Известно, что это ходатайство было согласовано и. генерального прокурора. Суд ведь не может арестовывать народных депутатов без одобрения Генпрокуратуры. Отмечается, что Виктор Бондарь был взят под стражу в зале суда.

Стоит напомнить, что речь идет о преступной схеме закупки кабелей для Укрзализныци. По данным следствия, в 2022 году руководитель группы обеспечил избрание конкретной компании поставщиком силовых трансформаторов для перевозчика. В результате Укрзализныця потеряла более 140 миллионов гривен. О подозрении сообщили депутату Виктору Бондарю . По данным ЦПК, именно его следствие называет одним из организаторов схемы.

Также отмечалось, что Виктор Бондарь владеет долей в строительстве стоимостью почти 15 миллионов долларов. Это при том, что его официальный доход с 1998 года составляет около 5,5 миллиона гривен.