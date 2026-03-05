На Николаевщине будут судить директора лесхоза, который вместо возобновления леса засеял земли пшеницей
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении уже экс-директора Веселиновского лесного хозяйства Николаевской области. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Бывшего директора лесхоза обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
Правоохранители принимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Напомним, чиновник вместо высадки саженцев использовал земли не по назначению. Он закупил зерно, привлек работников лесхоза для обработки участков лесного фонда и засеял их пшеницей. Из-за таких действий государство понесло значительные убытки.
