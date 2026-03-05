12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 13:55

В Житомире женщина во время ссоры решила сжечь куму

05 марта 2026, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомире будут судить женщину, которая подожгла свою куму. Пострадавшая попала в больницу с ожогами

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, произошла ссора между 30-летней женщиной и ее 36-летней кумой. Во время конфликта старшая из женщин распылила на младшую парфюмированную воду и поднесла к ней зажигалку с открытым огнем. Одежда пострадавшей загорелась: в результате она получила ожоги головы и разных частей тела.

Женщина проходила лечение. Согласно выводам экспертизы, нанесенные ей телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Ее кума получила подозрение. Женщине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция Житомирская область
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
05 марта 2026, 15:26
Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ
05 марта 2026, 14:57
Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ
05 марта 2026, 14:54
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн
05 марта 2026, 14:44
Труханов и Венецианский остров в центре скандала: директора КП "Плесо" будут судить
05 марта 2026, 14:41
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"
05 марта 2026, 14:27
Лодка, весла и $4000: на Закарпатье задержали организатора переправы через Тису
05 марта 2026, 14:13
Миллионные махинации с кабелями Укрзализныци: нардеп Бондарь предстанет перед судом
05 марта 2026, 13:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »