В Житомире будут судить женщину, которая подожгла свою куму. Пострадавшая попала в больницу с ожогами

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, произошла ссора между 30-летней женщиной и ее 36-летней кумой. Во время конфликта старшая из женщин распылила на младшую парфюмированную воду и поднесла к ней зажигалку с открытым огнем. Одежда пострадавшей загорелась: в результате она получила ожоги головы и разных частей тела.

Женщина проходила лечение. Согласно выводам экспертизы, нанесенные ей телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Ее кума получила подозрение. Женщине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

