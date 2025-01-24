Фото: ЦПК

Нардеп Бондарь не был отправлен под стражу по делу о утешениях на Укрзализныце

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

24 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил народному депутату Виктору Бондарю залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, нардеп не был заключен под стражу.

Следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о взятии под стражу народного депутата. При этом он применил процессуальные обязанности. Теперь Виктор Бондарь должен:

не уезжать из Киева и Киевской области без разрешения суда, прокурора, детективов;

прибывать по требованию к детективу, прокурору или в суд;

Сообщать правоохранителям об изменении места жительства;

не общаться с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры, подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать детективам хранение все свои документы (в частности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Следует заметить, что носить браслет нардепа не обязали.

По данным Центра противодействия коррупции, именно Виктор Бондарь следствие называет одним из организатором схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.

В ЦПК добавили, что, по оценкам подозреваемых, Виктор Бондарь владеет долей в строительстве стоимостью почти 15 миллионов долларов. В то же время, официальный доход нардепа с 1998 года составляет примерно 5,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепа по делу о закупке кабелей для Укрзализныци. По данным следствия, преступную схему организовали в 2021 году, чтобы контролировать средства УЗ.

Уже в июне-декабре 2022 г. руководитель группы обеспечил избрание конкретной компании поставщиком силовых трансформаторов для перевозчика. В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 миллионов гривен.