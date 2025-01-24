13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 18:49

Хищение на закупках для Укрзализныци: депутату Виктору Бондарю назначили залог 100 млн

24 января 2025, 18:49
Читайте також українською мовою
Фото: ЦПК
Читайте також
українською мовою

Нардеп Бондарь не был отправлен под стражу по делу о утешениях на Укрзализныце

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

24 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил народному депутату Виктору Бондарю залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, нардеп не был заключен под стражу.

Следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о взятии под стражу народного депутата. При этом он применил процессуальные обязанности. Теперь Виктор Бондарь должен:

  • не уезжать из Киева и Киевской области без разрешения суда, прокурора, детективов;
  • прибывать по требованию к детективу, прокурору или в суд;
  • Сообщать правоохранителям об изменении места жительства;
  • не общаться с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры, подозреваемыми и свидетелями по делу;
  • сдать детективам хранение все свои документы (в частности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Следует заметить, что носить браслет нардепа не обязали.

По данным Центра противодействия коррупции, именно Виктор Бондарь следствие называет одним из организатором схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.

В ЦПК добавили, что, по оценкам подозреваемых, Виктор Бондарь владеет долей в строительстве стоимостью почти 15 миллионов долларов. В то же время, официальный доход нардепа с 1998 года составляет примерно 5,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепа по делу о закупке кабелей для Укрзализныци. По данным следствия, преступную схему организовали в 2021 году, чтобы контролировать средства УЗ.

Уже в июне-декабре 2022 г. руководитель группы обеспечил избрание конкретной компании поставщиком силовых трансформаторов для перевозчика. В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 миллионов гривен.

Бондарь Виктор суд Укрзализныця
Мэр Ирпеня взят под стражу с возможностью залога в 30 млн грн
24 января 2025, 18:34
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
На Черниговщине пьяная водительница протаранила кучу дров
24 января 2025, 19:34
Из Германии экстрадировали закарпатца, который забил до смерти мужчину
24 января 2025, 18:38
Мэр Ирпеня взят под стражу с возможностью залога в 30 млн грн
24 января 2025, 18:34
В Киевской области мужчины платили 40 тысяч грн за статус "ограниченно годный"
24 января 2025, 17:59
В 2025 году в приложении "Дия" появится еще 10 новых услуг
24 января 2025, 17:54
Харьков оказался под массированной атакой российских БпЛА
24 января 2025, 17:50
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
24 января 2025, 17:41
Исследование показало, как часто украинцы пользуются Интернетом
24 января 2025, 17:38
Оккупанты атаковали дроном пригород Херсона: пострадали гражданские
24 января 2025, 17:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »