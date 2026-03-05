12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 13:57

Мільйонні махінації з кабелями Укрзалізниці: нардеп Бондар постане перед судом

05 березня 2026, 13:57
Фото: з відкритих джерел
НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт проти народного депутата, колишнього посадовця Укрзалізниці та ще трьох осіб за заволодіння коштами підприємства під час закупівлі кабельно-провідникової продукції

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Антикорупційні органи не називають імені народного обранця, але за даними RegioNews, йдеться про Віктора Бондаря.

За даними слідства, обвинувачений разом зі спільниками-підприємцями розробили схему постачання продукції Укрзалізниці за завищеними цінами. Вони діяли у змові з членами іншої організованої групи, до складу якої входили посадовці УЗ та позаштатний радник керівника Офісу Президента, а також перший заступник керівника департаменту СБУ. Ця група фактично виконувала роль "бек-офісу" і могла за певний відсоток забезпечити перемогу підконтрольних компаній у тендерах.

Протягом 2021-2022 років у тендерах на постачання кабельно-провідникової продукції перемогли "потрібні" компанії, які за сприяння посадовців узгоджували свої дії та завищували вартість продукції. Внаслідок цього Укрзалізниця уклала договори за цінами, вищими за ринкові, і зазнала збитків на понад 140 млн грн, частину яких учасники схеми легалізували на власний розсуд.

Оборудку викрили у березні 2024 року. Трьом учасникам суд уже виніс вирок в межах угоди про визнання винуватості:

  • Укрзалізниці відшкодували 71 млн грн збитків,
  • 95 млн грн сплачено до державного бюджету у вигляді штрафів,
  • 25 млн грн – на потреби Сил оборони України.

В окремому епізоді щодо закупівлі трансформаторів десяти особам повідомлено про підозру у розкраданні майже 100 млн грн.

Лідер "бек-офісу" Укрзалізниці також підозрюється у відмиванні коштів, отриманих від оборудок.

Нагадаємо, в січні 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу у справі про закупівлю кабелів для Укрзалізниці. "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про нардепа-мажоритарника з Хмельниччини Віктора Бондара.

У лютому 2026 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити Віктора Бондаря під варту. Раніше в депутата була можливість сплатити заставу, проте він це не зробив

