12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 12:21

$200-500 за авто: нардеп раскрыл детали схемы на Волынской таможне

05 марта 2026, 12:21
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Железный нардеп
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о возможной схеме незаконного растаможивания автомобилей на Волынской таможне

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, она связана с использованием сертификата EUR.1, подтверждающего европейское происхождение авто и позволяющего значительно снизить пошлину.

Как пояснил Железняк, этот документ позволяет снизить таможенную пошлину до 0-0,9%, что соответственно уменьшает платежи в бюджет и конечную стоимость автомобиля. Из-за таких манипуляций государство может терять тысячи долларов с каждой машины.

К примеру, при стоимости автомобиля в $10 тысяч бюджет может недополучить около $1 тысячи, а если авто стоит $40-50 тысяч – потери могут составлять $4-5 тысяч с каждого транспортного средства.

По данным источников Временной следственной комиссии Верховной Рады, в схеме могли использоваться поддельные документы, в частности, фиктивные сертификаты происхождения, а также занижение стоимости автомобилей в инвойсах. Для этого, как утверждается, привлекали фиктивные компании, оформленные подставными лицами.

Железняк отметил, что, по информации ВСК, схема могла работать с привлечением должностных лиц таможни. За растаможку автомобилей взимались неофициальные платежи:

  • $200 – так называемый "абонемент";
  • $300 – за авто с инвойсной стоимостью до $20 тысяч;
  • $400 – за авто до $30 тысяч;
  • $500 – за автомобили стоимостью от $50 тысяч.

По словам Железняка, именно так может объясняться происхождение 870 тысяч долларов, которые, по данным следствия, обнаружили во время разоблачения схемы на Волыни детективы НАБУ.

Напомним, в конце января НАБУ провело обыски на таможне "Луцк". По результатам следственных действий на одном из объектов изъяли более 850 тысяч долларов. Другие подробности тогда не разглашались, чтобы сохранить тайну досудебного расследования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыск таможня НАБУ авто Волынская область ВСК схема Железняк Ярослав Иванович
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
05 марта 2026, 08:22
11 млн грн переплаты на спецавто спасателей: дело чиновников КГГА передано в суд
04 марта 2026, 16:41
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Великобритания отказала в экстрадиции депутата Дмитрука в Украину
05 марта 2026, 13:11
Судебные решения за $3 500: в Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
05 марта 2026, 12:52
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
05 марта 2026, 12:39
На Николаевщине будут судить директора лесхоза, который вместо возобновления леса засеял земли пшеницей
05 марта 2026, 12:16
Джинсы вместо гуманитарки: во Львовской области таможенники изъяли товар на 2 млн грн
05 марта 2026, 11:59
На Закарпатье разоблачили незаконную добычу цеолита на 11 млн грн
05 марта 2026, 11:48
Россияне атаковали дроном поезд на Днепропетровщине: есть пострадавшие
05 марта 2026, 11:39
Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине
05 марта 2026, 11:31
Из-за обстрелов без света остаются потребители трех областей, – Минэнерго
05 марта 2026, 11:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »