$200-500 за авто: нардеп раскрыл детали схемы на Волынской таможне

Фото: Telegram/Железный нардеп

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, она связана с использованием сертификата EUR.1, подтверждающего европейское происхождение авто и позволяющего значительно снизить пошлину.

Как пояснил Железняк, этот документ позволяет снизить таможенную пошлину до 0-0,9%, что соответственно уменьшает платежи в бюджет и конечную стоимость автомобиля. Из-за таких манипуляций государство может терять тысячи долларов с каждой машины.

К примеру, при стоимости автомобиля в $10 тысяч бюджет может недополучить около $1 тысячи, а если авто стоит $40-50 тысяч – потери могут составлять $4-5 тысяч с каждого транспортного средства.

По данным источников Временной следственной комиссии Верховной Рады, в схеме могли использоваться поддельные документы, в частности, фиктивные сертификаты происхождения, а также занижение стоимости автомобилей в инвойсах. Для этого, как утверждается, привлекали фиктивные компании, оформленные подставными лицами.

Железняк отметил, что, по информации ВСК, схема могла работать с привлечением должностных лиц таможни. За растаможку автомобилей взимались неофициальные платежи:

$200 – так называемый "абонемент";

$300 – за авто с инвойсной стоимостью до $20 тысяч;

$400 – за авто до $30 тысяч;

$500 – за автомобили стоимостью от $50 тысяч.

По словам Железняка, именно так может объясняться происхождение 870 тысяч долларов, которые, по данным следствия, обнаружили во время разоблачения схемы на Волыни детективы НАБУ.

Напомним, в конце января НАБУ провело обыски на таможне "Луцк". По результатам следственных действий на одном из объектов изъяли более 850 тысяч долларов. Другие подробности тогда не разглашались, чтобы сохранить тайну досудебного расследования.