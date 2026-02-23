Ночная атака дронов на Одесщину: погибли два человека, есть пострадавшие
Ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
К сожалению, из-за обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.
Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации.
Возникли пожары, их ликвидировали спасатели.
На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняюб последствия. Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.
Напомним, в Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.