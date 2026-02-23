09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
23 февраля 2026, 08:15

Ночная атака дронов на Одесщину: погибли два человека, есть пострадавшие

23 февраля 2026, 08:15
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

К сожалению, из-за обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации.

Возникли пожары, их ликвидировали спасатели.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняюб последствия. Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.

Напомним, в Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
23 февраля 2026, 11:58
