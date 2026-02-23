Фото: ОВА

Ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

К сожалению, из-за обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации.

Возникли пожары, их ликвидировали спасатели.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняюб последствия. Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.

Напомним, в Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.