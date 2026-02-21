Россияне усилили давление на фронте в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на группировку войск "Восток".

В настоящее время украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения "килзоны" и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно усложнена, но обеспечивается", – говорится в сообщении.

В общей сложности за сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий войск РФ в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Новониколаевки и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.

В настоящее время россияне активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда. В этой связи враг усилил давление со стороны Котлиного и Родинского.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1010 бойцов. С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 1258890 человек.