09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
23 февраля 2026, 08:03

Армия РФ сбросила два КАБа в Сумской области: под ударом – жилой сектор

23 февраля 2026, 08:03
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 22 февраля, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами по Великочернеччинскому старостату Сумской громады

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В очередной раз под ударом врага был жилой сектор. Есть разрушенные и поврежденные дома людей.

Ранение получил 36-летний гражданский мужчина, находившийся вблизи места попадания. Он госпитализирован.

После стабилизации ситуации безопасности соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.

23 февраля 2026
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
23 февраля 2026, 11:58
23 февраля 2026, 09:38
