Фото: ОВА

В воскресенье, 22 февраля, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами по Великочернеччинскому старостату Сумской громады

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В очередной раз под ударом врага был жилой сектор. Есть разрушенные и поврежденные дома людей.

Ранение получил 36-летний гражданский мужчина, находившийся вблизи места попадания. Он госпитализирован.

После стабилизации ситуации безопасности соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, за неделю РФ выпустила по Украине более 1300 ударных БПЛА, более 1400 КАБ и 96 разного типа ракет.