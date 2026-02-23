Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов

Иллюстративное фото: Полиция Луганщины

Во временно оккупированном Луганске российские войска организовали чемпионат по гонкам дронов, цель которого – готовить детей и молодежь к войне

Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, в так называемой "ЛНР" ищут кандидатов в сборную "ЛНР" по управлению дронами. Для этого организовали отборочный этап, куда допустили исключительно школьников и студентов, назвав его первым чемпионатом ЛНР по гонкам дронов.

Харченко добавил, что оккупанты учат детей обращаться с оружием во время подготовки и проведения различных обязательных для всех "соревнований", количество которых значительно возросло за последние годы.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и занятий они проводят пропагандистские уроки.