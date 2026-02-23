18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 07:56

Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов

23 февраля 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Полиция Луганщины
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Луганске российские войска организовали чемпионат по гонкам дронов, цель которого – готовить детей и молодежь к войне

Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, в так называемой "ЛНР" ищут кандидатов в сборную "ЛНР" по управлению дронами. Для этого организовали отборочный этап, куда допустили исключительно школьников и студентов, назвав его первым чемпионатом ЛНР по гонкам дронов.

Харченко добавил, что оккупанты учат детей обращаться с оружием во время подготовки и проведения различных обязательных для всех "соревнований", количество которых значительно возросло за последние годы.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и занятий они проводят пропагандистские уроки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганская область оккупанты оккупация война молодежь дети дроны
Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе
23 февраля 2026, 07:39
Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области
23 февраля 2026, 07:05
Россияне усилили давление на фронте в Донецкой области
21 февраля 2026, 15:31
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Полтавец нашел пистолет во дворе и получил год испытательного срока
23 февраля 2026, 08:18
Армия РФ сбросила два КАБа в Сумской области: под ударом – жилой сектор
23 февраля 2026, 08:03
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях
23 февраля 2026, 07:54
Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: есть повреждения
23 февраля 2026, 07:46
Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе
23 февраля 2026, 07:39
Более 700 оккупантов, 13 ББМ и 40 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
23 февраля 2026, 07:32
Стало известно, что кураторы ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове
23 февраля 2026, 07:19
Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области
23 февраля 2026, 07:05
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля 2026, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »