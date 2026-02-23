Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 105 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков вражеской цели на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, есть пострадавшие.