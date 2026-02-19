Переговоры о мире продолжаются: Зеленский раскрыл место следующей встрече
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующий раунд мирных переговоров также состоится в Швейцарии
Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает RegioNews.
"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею сегодня", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул важность проведения переговорного процесса именно в Европе:
"Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", – резюмировал президент.
Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.
По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.
В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.
Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.
Читайте также: Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы