Переговоры о мире продолжаются: Зеленский раскрыл место следующей встрече

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующий раунд мирных переговоров также состоится в Швейцарии

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает RegioNews.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею сегодня", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул важность проведения переговорного процесса именно в Европе:

"Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", – резюмировал президент.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

