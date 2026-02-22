18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля

Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптики объявили И уровень опасности – желтый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, в северных областях, Винницкой области, а также ночью в западных регионах, днем в Черкасской и Полтавской областях ожидается налипание мокрого снега.

В Карпатах в течение суток прогнозируется порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в Закарпатье и Карпатах возможны сильный мокрый снег и дождь.

На дорогах страны, за исключением южных и юго-восточных областей, ожидается гололедица.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут повлечь за собой усложнение работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на жизнедеятельность населения и движение транспорта.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. По их данным, потепление будет чередоваться с морозами.

