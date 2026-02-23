18:40  22 февраля
23 февраля 2026, 07:54

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях

23 февраля 2026, 07:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Утром 23 февраля российские войска атаковали Харьков ракетами

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Враг нанес удар по Холодногорскому и Основянскому районам города.

В результате вражеской атаки пострадал 55-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также к медикам обратился еще один пострадавший.

Подробная информация выясняется.

Напомним, в Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.

