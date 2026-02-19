В Женеве украинская и российская делегации провели тайные переговоры "без свидетелей"

Самым интересным моментом, который можно зафиксировать по итогам так называемых переговоров в Женеве, стала очная встреча в формате без свидетелей посланника от РФ Мединского с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией

иллюстративное фото: из открытых источников

Разговор длился около полутора часов.

В этой связи возникает сразу куча вопросов.

1. Кто являлся инициатором такой встречи? Российская сторона? Наша?

2. Почему для контакта были избраны от Украины Арахамия и Умеров, с которым Мединский неоднократно имел контакт (соответственно, знает их психологический портрет), а не кто-то другой?

3. Можно ли такие переговоры (консультации, беседы, обмен мнениями – можно что-то подчеркнуть) назвать восстановлением двустороннего формата?

4. Выдавалися ли на эту встречу какие-либо директивы от президента?

5. Были ли об инициативе проведения этой встречи проинформированы находившиеся в Женеве делегации стран Европы и представители США? И если да, какой была их рекомендация?

6. Отдельный вопрос – тема разговора. Что обещал, чем угрожал, какие козыри вытаскивал Мединский? Очень сомнительно, что человеку просто не было компании, чтобы упустить время и поговорить о погоде.

Соглашаюсь, в этих вопросах есть часть конспирологии. Но мы уже столько лет наблюдаем за разными форматами спецопераций РФ, что здесь нужно и на воду дуть. И ничего на встречах, упаси Бог, не пить. От греха подальше.

Ждем, как прокоммуникируют эту историю в ОП и СНБО.