После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом

Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa

Во время атаки на Киевскую область серьезные повреждения получил дом ведущего Владимира Остапчука, который он делит с бывшей женой. Жилье расположен в селе Вишенки Бориспольского района

Об этом в соцсети рассказала нынешняя жен Екатерина, передает RegioNews .

Вместе с ней ведущий посетил дом, чтобы зафиксировать повреждения.

По словам Екатерины, фасад дома сильно пострадал, местами осыпалась отделка, разрушена водосточная система, вылетели окна, а ворота снесло взрывной волной. Двор усеян обломками.

"К сожалению, не только окна – их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло", – отметила Екатерина.

Как известно, дом Остапчук делит с бывшей супругой Кристиной Горняк. Бывшие супруги планировали продать дом и поделить средства пополам.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова.