18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 18:10

После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом

Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa
Во время атаки на Киевскую область серьезные повреждения получил дом ведущего Владимира Остапчука, который он делит с бывшей женой. Жилье расположен в селе Вишенки Бориспольского района

Об этом в соцсети рассказала нынешняя жен Екатерина, передает RegioNews .

Вместе с ней ведущий посетил дом, чтобы зафиксировать повреждения.

По словам Екатерины, фасад дома сильно пострадал, местами осыпалась отделка, разрушена водосточная система, вылетели окна, а ворота снесло взрывной волной. Двор усеян обломками.

"К сожалению, не только окна – их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло", – отметила Екатерина.

Как известно, дом Остапчук делит с бывшей супругой Кристиной Горняк. Бывшие супруги планировали продать дом и поделить средства пополам.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате атаки враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевщины. Было известно о 15 пострадавших, среди которых 4 ребенка. К сожалению, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
