Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: есть повреждения
Ночью враг 15 раз атаковал три района области артиллерией, беспилотниками, РСЗО "Град", ракетой и авиабомбой
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Павлоградском районе россияне попали в санаторий. Ранения получил мужчина, ему оказали всю необходимую медпомощь.
В Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Поврежден частный дом.
На Синельниковщине – Покровская громада. Горели пятиэтажка и хозяйственная постройка. Повреждена пожарная часть.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в Запорожье российские войска нанесли удар беспилотниками по городу. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Полтавец нашел пистолет во дворе и получил год испытательного срока
23 февраля 2026, 08:18Армия РФ сбросила два КАБа в Сумской области: под ударом – жилой сектор
23 февраля 2026, 08:03Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов
23 февраля 2026, 07:56Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях
23 февраля 2026, 07:54Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе
23 февраля 2026, 07:39Более 700 оккупантов, 13 ББМ и 40 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
23 февраля 2026, 07:32Стало известно, что кураторы ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове
23 февраля 2026, 07:19Удар по Запорожью: погиб 33-летний мужчина, за сутки – 754 атаки по области
23 февраля 2026, 07:05Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля 2026, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все блоги »