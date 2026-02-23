18:40  22 февраля
23 февраля 2026, 08:18

Полтавец нашел пистолет во дворе и получил год испытательного срока

23 февраля 2026, 08:18
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве мужчина получил год испытательного срока за незаконное хранение пистолета, который он нашел в своем дворе и носил с собой якобы для самообороны

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что нарушителя задержали благодаря охраннику супермаркета, заметившему огнестрельное оружие в кармане штанов покупателя.

После предъявления обвинения полтавчанин заключил соглашение о признании виновности и перечислил средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

Как установило следствие, 15 января мужчина нашел во дворе своего дома пистолет "Zoraki 814", переработанный из стартового в огнестрельное оружие. В тот же вечер он отстрелял два стартовых патрона в лесополосе на территории бывших Артскладов, а пистолет оставил себе.

На следующий день он положил пистолет в карман брюк и пошел в супермаркет на Зиньковской. Оружие заметил охранник магазина – он вызвал полицию.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 263 УК Украины – ношение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокурором: 3 года лишения свободы, но уволил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. За это время мужчина:

  • не должен совершать новых преступлений,
  • периодически являться в орган пробации,
  • сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, он должен выплатить почти 2 тыс. грн судебных издержек на привлечение эксперта. Изъятый пистолет "Zoraki" подлежит уничтожению по решению суда.

Напомним, на Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержаны три человека. Все изъятое оружие направлено на экспертное исследование. По всем фактам возбуждены уголовные производства.

