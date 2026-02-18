16:36  18 февраля
18 февраля 2026, 16:52

Очередной раунд мирных переговоров в Женеве: Умеров и Буданов озвучили результаты

18 февраля 2026, 16:52
Фото: Telegram/Кирилл Буданов
Читайте також
Секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги переговоров Украины, США и РФ в Женеве

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает RegioNews.

По словам Умерова, работа была интенсивной и предметной.

"В рамках делегации работали политический и военный блоки, обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части - продолжается дополнительное согласование", - отметил он.

Умеров поблагодарил американских партнеров за то, что процесс не останавливается, а также швейцарскую сторону за гостеприимство и предоставленную платформу.

Он подчеркнул, что следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов, и подчеркнул:

"Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", – сказал Умеров.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что у украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения. По данным издания Economist, представители Украины разделились на два лагеря.

Кроме того, как пишут СМИ, Владимир Зеленский якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве.

Читайте также: Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы

