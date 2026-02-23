Без "лишних" тревог: в Харькове сократили их продолжительность на 44%

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьков уже год функционирует дифференцированная система оповещения о воздушной опасности

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, передает RegioNews .

По его словам, благодаря внедрению новой модели общая продолжительность воздушных тревог в Харькове уменьшилась на 2271 час или на 44% по сравнению с показателями по области.

"Почти 100 суток. Именно столько времени для полноценной жизни, деятельности и развития мы выиграли для Харькова благодаря дифференциации системы оповещения о воздушной опасности – для города отдельно от области. До внедрения этой новации 1,3-миллионный мегаполис останавливался каждый раз, когда враг бил по отдаленным. функционировании инфраструктуры, банков, ЦНАПов, государственных учреждений и бизнеса!", – отметил Терехов.

Глава города подчеркнул, что за время работы механизм доказал свою надежность – за весь период не зафиксирована ни одна вражеская атака по Харькову без предупреждения.

"Мы также вернули доверие к самому извещению: горожане больше не живут в режиме "бесконечного фона", а четко осознают – если сирена раздается, угроза реальна", – добавил мэр.

Напомним, 20 февраля около 05:10 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате вражеского удара повреждены административное здание, автомобили, выбиты окна в жилых домах. Пострадавших нет.

