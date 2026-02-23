18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 07:39

Путін не збирається закінчувати війну – Зеленський про переговори і Донеччину

23 лютого 2026, 07:39
Фото: LRT
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться віддавати території в обмін на припинення вогню, бо російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну

Про це глава держви сказав в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що США та Росія пропонують Україні відмовитися від 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський категорично відкинув такий сценарій.

"Я не розглядаю це просто як землю, або не лише як це. Я бачу це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що цей відступ розділив би наше суспільство", – сказав президент.

Він додав, що Україна не відмовляється від мети повернення до кордонів 1991 року, але зараз армії бракує зброї та людей для негайного звільнення всіх територій військовим шляхом.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей, мільйони людей, тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також:

23 лютого 2026
