10 февраля 2026, 13:54

Лавров заявил, что быстрого мира в Украине ждать не стоит

10 февраля 2026, 13:54
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал не впадать в "восторженное восприятие" от переговоров по Киеву и "давление лидера США Дональда Трампа на Европу и Украину"

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью министра телеканала НТВ, сообщает RegioNews.

"Нельзя нам впадать в восторженное восприятие того, что происходит, что президент Трамп поставил европейцев на место, Зеленского поставил на место, требует от них выполнения. Все очень хорошо, если мы хотим добиться мира в Украине, но пока мы еще не там. Переговоры продолжаются, второй раунд состоялся в Абу-Даби, там еще большая дистанция", – сказал Лавров.

Кроме того, он критически высказался об экономической политике США, заявив, что они "злоупотребляют положением доллара в мировой экономике и превращают американскую валюту в оружие против неугодных государств".

Как изветсно, на прошлой неделе в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров рабочей группы с участием представителей Украины, США и России. Первый этап этих переговоров прошел 23-24 января.

Напомним, Соединенные Штаты хотят договориться о мирном соглашении между Московью и Киевом в марте и провести выборы в мае. В то же время стороны до сих пор не согласовали вопросы территории.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
