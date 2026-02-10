Лавров заявил, что быстрого мира в Украине ждать не стоит

Фото: Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал не впадать в "восторженное восприятие" от переговоров по Киеву и "давление лидера США Дональда Трампа на Европу и Украину"

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью министра телеканала НТВ, сообщает RegioNews.

"Нельзя нам впадать в восторженное восприятие того, что происходит, что президент Трамп поставил европейцев на место, Зеленского поставил на место, требует от них выполнения. Все очень хорошо, если мы хотим добиться мира в Украине, но пока мы еще не там. Переговоры продолжаются, второй раунд состоялся в Абу-Даби, там еще большая дистанция", – сказал Лавров.

Кроме того, он критически высказался об экономической политике США, заявив, что они "злоупотребляют положением доллара в мировой экономике и превращают американскую валюту в оружие против неугодных государств".

Как изветсно, на прошлой неделе в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров рабочей группы с участием представителей Украины, США и России. Первый этап этих переговоров прошел 23-24 января.

Напомним, Соединенные Штаты хотят договориться о мирном соглашении между Московью и Киевом в марте и провести выборы в мае. В то же время стороны до сих пор не согласовали вопросы территории.

