18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
10 февраля 2026, 15:32

От мороза до плюсовой температуры: какой будет погода в Украине 11 февраля

10 февраля 2026, 15:32
иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшую ночь в Украине ожидается -9…-13 градусов, на западе и юге -1…-5 градусов, на северо-востоке -12…-18 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра днем ожидается 0...-5 градусов, в западной части и на юге столбики термометров поднимутся до +1...+5 градусов.

Мокрый снег пройдет завтра в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

В Киеве в ближайшую ночь ожидается -10 градусов, завтра днем будет -2 градуса. В среду в столице ветрено, увеличится облачность, местами возможен небольшой мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, после похолодания и морозной погоды в начале февраля украинцев ожидает потепление в середине месяца.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
