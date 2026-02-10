От мороза до плюсовой температуры: какой будет погода в Украине 11 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшую ночь в Украине ожидается -9…-13 градусов, на западе и юге -1…-5 градусов, на северо-востоке -12…-18 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра днем ожидается 0...-5 градусов, в западной части и на юге столбики термометров поднимутся до +1...+5 градусов.

Мокрый снег пройдет завтра в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

В Киеве в ближайшую ночь ожидается -10 градусов, завтра днем будет -2 градуса. В среду в столице ветрено, увеличится облачность, местами возможен небольшой мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, после похолодания и морозной погоды в начале февраля украинцев ожидает потепление в середине месяца.