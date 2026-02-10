На Полтавщине женщина потеряла более 140 тысяч гривен из-за "работодателя"

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.



К правоохранителям обратилась местная жительница. Как оказалось, ей предложили работать онлайн: ставить понравившиеся под видео. Однако это оказалось финансовой ловушкой. Мошенники с разными предлогами убедили женщину перечислить им 140 тысяч гривен.

Как работает такая схема

Поначалу аферисты предлагают вам выполнить несколько простых задач. Впоследствии они выплатят вам небольшую сумму. К примеру, 100-500 гривен.



После первой выплаты аферисты уже знают номер вашей банковской карты и другие персональные данные.



После этого вы получите задачу с большей прибылью, но теперь вас уже попросят перечислить деньги. Как только вы отдадите им деньги – "менеджеры" исчезают.



Правоохранители призывают граждан быть бдительными.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.